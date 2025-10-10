Ecco “Ma io sono fuoco”, il nuovo progetto musicale di Annalisa: “Tra uomo e donna non vince nessuno”

“Ma io sono fuoco” è il suo nuovo progetto musicale di Annalisa un disco personale e viscerale con sonorità contemporanee, elettropop e insieme vintage, in pieno stile Davide Simonetta, tra gli autori (e ne è pure il produttore), insieme alla stessa Annalisa Scarrone e a Paolo Antonacci.

E così, l’artista ligure, popstar con la testa sulle spalle, durante il party di lancio, tenutosi giovedì scorso 9 settembre, ha raccontato il suo … fuoco musicale: “Le canzoni mi hanno portato lì, a quel titolo: dentro c’erano rabbia, grinta, malinconia, ironia, divertimento. Tutto si è fuso in questa idea di fuoco che trasforma ciò che tocca. Il tutto è nato durante le prove del tour nei palasport, primavera 2024. La prima canzone è ‘Delusa’: è arrivata come bisogno di mettere le cose a posto. Le canzoni mi servono per fare pace con quello che succede. Chi vince tra uomo e donna? Nessuno. Vince la capacità di mettersi nei panni degli altri. Non si può piacere a tutti. Basta essere umani anche negli sbagli. Vedo un sacco di malignità, invito le persone all’empatia”.

Stefano Mauri