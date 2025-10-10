Che bella storia, il ritorno, con i suoi live pazzeschi, di Emma Marrone. E che malincomagia, “Brutta Storia”

Quindi, dopo l’uscita del nuovo singolo Brutta Storia, Emma Marrone torna alla pure sua amata dimensione live con due concerti, per ora, previsti nell’estate 2026 a Roma e Milano. Eh già, Emma si esibirà sul palco delle Capannelle per il Rock in Roma il 2 luglioe il 9 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival.
E con questi appuntamenti speciali, la Regna del Pop inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, la sua nuova musica (che potrebbe comprendere un nuovo disco) e la potenza del suo repertorio. Malincomagico pop contemporaneo con sfumature cantautorali, il nuovo pezzo di Emma, arriva in modo immediato e mette in risalto la nuova vocalità dell’artista, brava a rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. “Brutta Storia”, porta la firma dell’artista salentina, di Olly (e si sente) e Paolo Antonacci; la produzione è di Juli (Julien Boverod).
Stefano Mauri