Fedez? Meno social, ma più musica e produzioni creative per comunicare

“Ho deciso di parlare solo attraverso la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”.
Così, con queste ultime parole, affidate ai social, Fedez ha spiegato a tutti, come comunicherà e procederà da oggi in avanti. Già nelle ultime settimane, comunque Fedez si era fatto sempre più silenzioso online, no?
Le foto con la compagna Giulia Honegger per fare un esempio, sui vari canali sono diventate rare, sempre meno i commenti, le apparizioni ridotte al minimo. Ah … nel frattempo c’è curiosità in merito a quando, uscirà, l’atteso libro del rapper. E, ovviamente, un suo nuovo album musicale.
Stefano Mauri