“Brutta Storia”, il nuovo pezzo di Emma Marrone (tour ci cova?) fa emozionare tra romanticismo e malinconia.

Sì, scritta con Olly e Paolo Antonacci, “Brutta Storia”, la nuova canzone di Emma Marrone, probabilmente è un altro un passo verso una nuova fase artistica della Regina del Pop. Particolare non indifferente: alla produzione del brano, Juli regala emozioni e la melodia sorprende per le sue aperture pop e il ritmo accattivante, con un ritornello che invita a cantare, a ballare.

La voce di Emma, dolce e intensa, aleggia, vola, fa emozionare tra nostalgia e vitalità, in un quadro, malinconico e romantico fuori dai soliti, attuali schemi canori. Insomma, Emma Marrone e la sua musica piacciono un sacco e convincono perché sono vere, coinvolgenti e non hanno mai paura di mettersi in gioco. E postando via social, immagini e video, di alcuni suoi ultimi, travolgenti concerti, Emma, Regina del palco, accendendo attese ed emozioni ha scritto di avere un sacco voglia di tornare, tra la sua gente per cantare e ballare.

Stefano Mauri