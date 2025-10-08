Emma Marrone Premio LILT for Woman per il suo impegno nella prevenzione. E “Brutta Storia”, va forte

Emma Marrone ha ricevuto il Premio LILT for Women 2025 a Milano, un riconoscimento del suo impegno nella promozione della prevenzione e del suo messaggio di ascolto e cura di sé. Il premio è stato conferito dalla LILT Milano Monza Brianza in occasione di iniziative per la lotta al tumore, tra cui l’evento di prevenzione “Mese in rosa”. Così Emma ha accolto il bellissimo premio: “Ribaltatevi come calzini. Anche se vi sentite bene, fate i controlli ogni anno.”
Intanto, il nuovo singolo di Emma “Brutta storia” , con la produzione di Juli e la scrittura dell’artista stessa insieme a Olly e Paolo Antonacci, appena uscito, va fortissimo.
Stefano Mauri
