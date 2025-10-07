Chiara Ferragni a Parigi sensuale ed elegante in lingerie look ha fatto tendenza

Sì, Chiara Ferragni da Cremona è tornata a essere una delle protagoniste della moda internazionale e, di recente, l’imprenditrice cremonese alla Paris Fashion Week, come spesso le era accaduto in passato, Chiara ha spaccato.

E in un’occasione, la Ferragni a Parigi ha scelto di essere più seducente e sensuale che mai con un lingerie look che esaltava il suo fisico perfetto, senza farle perdere punti in quanto a eleganza. Insomma, Chiara Ferragni indubbiamente ha vissuto un periodo di crisi sia lavorativa che privato ma, nell’ultimo periodo, è ripartita alla grande e, a livello sentimentale, sembra nuovamente felice, innamorata e serena, con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Finita la sua esperienza alla settimana della modo francese, la Ferragni è poi tornata, coi figli, in uno dei suoi posti del cuore: Courmayeur.

Stefano Mauri