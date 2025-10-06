Belen Rodriguez, magica e magnetica, accende “Ballando con le stelle”

Magnetica, bella, sensuale e fatata, sui passi di danza di un tango Belen Rodriguez ha incantato la pista di ‘Ballando con le stelle‘. La showgirl argentina, ospite d’eccezione della seconda puntata di sabato 4 ottobre ha stregato tutti. E a fine della sua performance è arrivato puntuale l’invito a partecipare alla prossima edizione del dance show di Rai 1 come concorrente.
E rivolgendosi a Milly Carlucci, Belen Rodriguez ha risposto con una battuta che non è passata inosservata: “Milly, se mi trovi un marito, magari un ballerino, vengo!“. Una frase accolta dalle risate del pubblico in studio.
Stefano Mauri
