Massimiliano Allegri si prende lo Stadium, ma non i tre punti. Tra Juve e Milan è solo 0 a 0

Gli occhi di Massimiliano Allegri, come ha scritto la versione On Line del Corriere della Sera, sono apparsi lucidi già nel tunnel degli spogliatoi, poco prima di scendere in campo. Lì l’allenatore del Milan, per la prima volta avversario della Juventus dopo averla guidata per otto anni, ha salutato calorosamente i suoi vecchi giocatori, soprattutto Yildiz, lanciato in prima squadra proprio dal livornese.



Poi un abbraccio a Locatelli, che a Torino abita nel suo stesso palazzo e infine la super accoglienza dei tifosi bianconeri: quando lo speaker dello Stadium ha annunciato il nome di Allegri, il pubblico ha risposto con un “olè”, a cui ha fatto seguire anche un coro e uno striscione: “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri”. E sul campo? Juve, specialista in pareggi, e Milan hanno pareggiato, uno 0 a 0 senza squilli particolari, coí rossoneri che hanno pure sbagliato un rigore in un match poco spettacolare”.

Stefano Mauri