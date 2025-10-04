Il “Met Gala” di Sarah Toscano è tutta musica che prende

“Mi auguro di brillare come i vip che partecipano al Met Gala: è un segno di speranza”.Tranquilli, questo non è il capriccio di una cantante, ma è la presentazione di “Met Gala”, album di debutto di Sarah Toscano, il cui titolo, prende il nome e spunto dal famoso evento mondano-modaiolo che si tiene ogni anno a New York. Ah … l’artista, vincitrice di Amici 2024, passata da Sanremo, senza dubbio è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. E questo, per Sarah Toscano è pure tempo di bilanci: “Ho fatto tantissime cose, ma non ho patito. Anzi sono io a dire sì a quasi tutte le proposte che mi arrivano dal team perché ho voglia di fare”. Ricordate? Durante l’estate appena passata, la cantautrice è stata attaccata, sui social, da commenti che sottolineavano qualche presunto chilo in più.

Questo, in merito, il suo pensiero: “Questi commenti fanno male perché toccano la persona e non il lato artistico. Non devo sentirmi sbagliata perché qualcuno me lo dice. Ho risposto con un Tik Tok in cui stavo muta e parlava la colonna sonora» che era «Esseri umani» di Marco Mengoni”. Nel suo primo disco, la Toscano ha contribuito alla scrittura di ogni canzone, pezzi che si muovono fra pop e urban (con qualche fuga country e latin) e che provano a buttare uno sguardo da dentro sulla sua GenZ.

Stefano Mauri