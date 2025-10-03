Igor Tudor? La sua panchina adesso è salda, ma le nomination Raffaele Palladino e Luciano Spalletti aleggiano su di lui

La Juventus? Non può perdere o pareggiare male col Milan, capito? Ancora imbattuti, i bianconeri devono trovare comunque solida, continuità. Mister Igor Tudor? Oggi la sua posizione non è in discussione, ma deve invertire la rotta e fare scelte forti per consolidare la sua panchina. Speriamo di no, ma qualora, in casa Juve, la situazione dovesse precipitare chi potrebbe sostituire il trainer croato?
Due i nomi evidenziati sul taccuino del Deus Ex machina juventino Damien Comolli. Il primo è quello di Luciano Spalletti, l’ex commissario tecnico azzurro, ne mirino di club arabi. Il secondo nome, caldeggiato probabilmente dal direttore tecnico bianconero Modesto è invece quello di Raffaele Palladino, ex calciatore della Juventus che, recentemente avrebbe rifiutato la gloriosa panca del Toro.
Stefano Mauri