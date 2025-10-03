“Brutta Storia” di Emma Marrone? Finalmente una bella canzone d’amore, fuori dal solito coro

Bentornata Emma Marrone. Eh già, per Island Records/Universal Music è uscita la nuova canzone della Regina del Pop e si intitola “Brutta Storia”, brano, in pieno stile Emma, anticipato da una campagna promozionale che ha visto proiettati i messaggi dei fan sui maxi schermi di Milano e Roma, che racconta un amore di cui non si può fare a meno. Intanto, al suo debutto al Forum di Assago con due concerti, Fabri Fibraha fatto il botto gli scorsi martedì 30 settembre e mercoledì primo ottobre.

E con lui sul palco, per cantare “In Italia” è salita pure la straordinaria Emma Marrone e insieme, i due hanno acceso il Palasport di magia. E ora l’incantesimo e le emozioni che solo Emma sa regalare ritornano con la sua nuova canzone, eccone un passo del testo: “Che brutta storia quella malinconia che arriva ogni volta che vado via da te / E poi quella domanda / Quando torni?”.

Allora, firmata da Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod),

“Brutta Storia” è un pezzone fiori dal solito coro che prende. E la cantautrice salentina così la racconta via Instagram:

“Le storie d’amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa”.

Stefano Mauri