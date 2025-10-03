A Chiara Ferragni, a Parigi col team e l’amica (e collega) Veronica Ferraro, la Paris Fashion Week dona un sacco

Chiara Ferragni

sta guardando avanti, non senza difficoltà, ma con tanta voglia di fare e tantissime cose da dire. E in questi giorni, alla Paris Fashion Week, (l’appuntamento le dona un sacco) più bella, luminosa, consapevole e sensuale che mai, insieme al suo team e alla neo mamma (lei e il compagno Davide Simonetta sono diventati da poco genitori del piccolo Orlando), amica e collega Veronica Ferraro, sta lavorando sodo per consolidare la sua ripartenza.

Ah, il suo rilancio passa anche dal mercato della moda, col suo nuovo progetto in collaborazione, col brand ‘Rivoluzione romantica’, una collezione composta da un numero ridotto di capi essenziali, t-shirt oversize, felpe comode e cappellini con incise frasi ironiche, sul tema dei cuori infranti e degli “illusi cronici”. Una cosa comunque è certa, a Chiara Ferragni, nessuno fa sconti, soprattutto per questo l’imprenditrice cremonese corre veloce. E al suo fianco sono rimaste solo le persone, vere, che non hanno mai smesso di credere in lei, vale a dire nella Chiara persona, nonostante tutto e tutti, come Veronica Ferraro. E la loro amicizia, sì è una bellissima cosa grande e genuina.

Stefano Mauri