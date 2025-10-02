Chiara Ferragni a Parigi per la Paris Fashion Week. Prosegue la sinergia col brand “Rivoluzione Romantica”

Chiusa la Settimana della Moda a Milano, beh, la Paris Fashion Week si è aperta, alla grandissima, con una monumentale sfilata evento di Saint Laurent, ai piedi della Torre Eiffel. E in questi giorni parigini, protagonista degli eventi francesi, in gran forma, bella, lanciata e luminosa c’è pure Chiara Ferragni da Cremona, imprenditrice digitale in risalita continua.
Intanto, grazie alla sinergia commerciale tra … Romagna e Lombardia, prosegue la collaborazione tra il brand (di Riccione) “Rivoluzione Romantica” e Chiara Ferragni, con le nuove felpe in vendita sulla store on line ufficiale dell’imprenditrice digitale cremonese.
Stefano Mauri
