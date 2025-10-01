Ma è la Juve di Igor Tudor o quella di un anno fa di Thiago Motta? I bianconeri sanno solo pareggiare

Mister Igor Tudor? Sembra il suo predecessore Thiago Motta un anno fa: la sua Juve sa solo pareggiare e col Villareal è Finita 2 a 2, grazie ai gol di Gatti (bellissimo) e Francisco Conceiçao. Ah… Bremer e Thuram in Spagna non hanno giocato, sono rimasti a Torino per recuperare fiato. Il trainer croato conta però di recuperarli per il big match contro il Milan in campionato.



Tornando all’attualità di Champions, la Juventus ha mostrato parecchi problemi in difesa e a centrocampo, reparto troppo prevedibile da tanti anni. E David, tornato titolare nel suo ruolo non ha impressionauto più di tanto. Cabal, al rientro dall’inizio dopo il pesante Ko si è infortunato nuovamente.

Stefano Mauri