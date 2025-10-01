In questo momento, partecipare al Festival di Sanremo 2026, non è nei piani di Annalisa

Ai Tim Music Awards Carlo Conti ha bacchettato scherzando lei e Mengoni: “Non potevate presentare il pezzo a Sanremo?”.Marco ha spiazzato i fan: “Mai dire mai”.

(Ride, ndr). Torna in gara l’anno prossimo all’Ariston o no? Circolano già rumor e nomi… “In questo momento non è nei piani”. Così a precisa domanda della giornalista di Vanity Fair ha risposto Annalisa.

Tra l’altro questi per lei sono giorni importanti: il 10 ottobre uscirà infatti il suo atteso album “Ma io sono fuoco”. E oltre al duetto con Marco Mengoni in “Piazza San Marco”, Annalisa duetterà con Paolo Santo, vale a dire Paolo Antonacci, l’autore col quale, insieme a Davide Simonetta, scrive da sempre.

Stefano Mauri