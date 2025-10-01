Champagne Experience torna il 5 e 6 ottobre a Bologna. E saranno due giorni di magiche Bolle

In attesa di vedere le sue fotografie a Bologna, dal Palafiera, il fotoreporter Angelo Peia ci ricorda che… Champagne Experience 2025 è l’occasione per degustare i vini di grandi e piccoli produttori, tra i quali: Thiénot, Paul Bara, Bruno Paillard, Henri Giraud, Ayala, Marguet, Jacquesson, de Venoge, Pannier, Encry Veuve Blanche Estelle, Louis Roederer, De Sousa, Larmandier-Bernier, Palmer & Co, Paul Clouet, Charles Heidsieck, Leclerc Briant, Claude Cazals, Delamotte, Francis BoulardA Champagne Experience i produttori vengono distribuiti in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne (Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar oltre alle Maison classiche riunite in una specifica area) per offrire al visitatore un’esperienza sensoriale coinvolgente e un supporto culturale di alto livello. A proposito: “Lo sapevate che la Mortadella Bologna IGP è conosciuta come la ‘Regina Rosa dell’agroalimentare italiano’? Il suo gusto inconfondibile e il profumo unico trovano un connubio sorprendente ed elegante nello Champagne.

Un incontro di food pairing che unisce due eccellenze senza tempo: l’arte gastronomica italiana e il savoir-faire francese.

Vi aspettiamo il 5 e 6 ottobre a BolognaFiere per due giornate dedicate a degustazioni, incontri e cultura dello Champagne”.

Così postarono sulla pagina social di Champagne Experience: il più grande evento italiano dedicato esclusivamente allo champagne (www.champagneexperience.it), in programma a Bologna domenica e lunedì prossimi. A proposito, ricordate cosa scriveva, via Facebook, due anni fa il DocGourmet d’Italia Sante Barbati da Bagnolo Cremasco: medico, dentista e collaboratore di alcune guide gastronomiche italiane? Semplicemente, postando una bella fotografia mentre era intento a divorarsi un gustosissimo panino con mortadella, con un bicchiere di champagne in primo piano, ecco, comunicò attraverso immagini, poiché … “Regina Rosa e Champagne, sì … spaccano!”

Angelo Peia