Bentornata Emma Marrone. Venerdì esce “Brutta storia”, la sua nuova canzone

Ci siamo, finalmente Emma Marrone sta tornando con nuova musica. Il nuovo brano uscirà infatti venerdì 3 ottobre e si intitolerà ‘Brutta storia’.



Ad annunciarlo è la stessa cantautrice salentina, lei che aveva, tramite una bella campagna mediatica, seminato alcuni indizi molto espliciti prima in giro per l’Italia e poi sui propri profili social. L’ultimo album in studio di Emma Marrone, Souvenir, risale al 2023 ed è stato un successone. E con Brutta storia, la cantautrice apre un nuovo capitolo della sua carriera, una nuova parentesi che portera’ a un progetto discografico più ampio.

Martedì 30 settembre Emma Marrone e’ salita sul palco dell’Unipol Forum di Milano, special guest nel concerto di Fabri Fibra. E via chat su Instagram, rivolta ai fans ha scritto: “Comunque io leggo tutti i vostri messaggi e mi emoziono un botto .. Bho? È bello sapere che c’è sempre qualcuno ti aspetta.. grazie raga ..

