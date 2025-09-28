La moda, per Chiara Ferragni è sentirsi al massimo con quello che indossiamo e provare cose diverse

Torlowei è una casa di moda fondata da Patience Torlowei nel 2017 a Lagos, in Nigeria. La fondatrice e direttrice creativa del brand pone il tessuto e la sua lavorazione al centro del processo creativo e di progettazione. Ebbene, mercoledì scorso, nell’ambito della Milano Fashion Week, ChiaraFerragni

, influencer e imprenditrice cremonese, per promuovere appunto la maison africana, ha indossato un abito Made in Torlowei… da Chapeau! Sì, nell’ambito del Black Carpet Awards, evento che celebra l’eccellenza, la diversità e l’inclusione nell’industria creativa, beh Chiara Ferragni, letteralmente, o meglio, decisamente ha brillato e, soprattutto, grazie al suo splendore ha brillato chi ha confezionato il suo vestito: lungo slip dress di seta da urlo.

”La moda è sentirsi al massimo con quello che indossiamo provando cose diverse”… Così, a domanda, tra un evento “modaiolo” milanese e l’altro ha risposto l’imprenditrice cremonese, impegnata, in questi giorni intensi, in varie sfilate.

Stefano Mauri