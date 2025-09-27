Mister Igor Tudor mi consenta: ma la Juventus e’ tutta qui?

La Juventus, come ha scritto la,versione On Line di Tuttosport rallenta, pareggia ancora dopo Verona, e rimanda l’appuntamento con la vittoria, bloccata sull’1-1 da un’Atalanta cinica. Al gol iniziale di Sulemana risponde Cabal, autore di una prova solida e premiato con il pareggio. Per Igor Tudor solo un punto e l’occasione persa di prendersi, anche solo per una notte, la testa della classifica. Tante le opportunità non sfruttate dai bianconeri, tra cui il palo colpito da Kalulu, una punizione pericolosa di Adzic e una deviazione decisiva su tiro di Thuram.



Resta il rammarico, ma anche la consapevolezza di aver affrontato un avversario di livello. “La partita è stata seria… Ci sono già certezze, devo essere bravo a scegliere quelli dall’inizio e in corso. Cabal? È un ragazzo che sta lavorando bene da un po’, è un giocatore forte che apprezzavo già da prima, poi ha avuto questo grande infortunio, però la mia idea era quello di dargli lo stesso minuti. Sono davvero tanto felice per lui perché è un ragazzo e un giocatore di assoluto livello. Adzic? Si è meritato di giocare titolare, ha qualità e grandi doti. Sul gol è stato un po’ leggero e lo abbiamo pagato, ma ci teniamo tanto a lui”.

Dato a Igor Tudor, ciò che e’ di Tudor, a noi rimane un quesito: ma la Juve è tutta qui?

Stefano Mauri