Emma Marrone, a grande richiesta, pronta a tornare con nuove canzoni

“Cantare con Noemi e Rkomi è stato bellissimo. Lo volevo dire”.
Così ha scritto sul social X Emma Marrone, dopo aver cantato, voi due colleghi, all’evento di Napoli: “Una nessuna e centomila”, contro la violenza sulle donne. Emma Marrone, al concertone napoletano e’ stata meravigliosa e il pubblico a gran voce le ha chiedo, quando torna con nuove canzoni. Ah… i manifesti digitali che chiedono “Quando torni @real_brown?”, apparsi a Roma e Milano sembrano comunque essere un riferimento a un ritorno musicale di Emma Marrone, visto che mostrano messaggi reali dei fan che esprimono il desiderio che la cantante torni con un nuovo pezzo e con lei.
Stefano Mauri
