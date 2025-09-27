Annalisa si rilassa alla Milano Fashion Week tra Chiara Ferragni, Clara ed Elodie

Eh già, la Milano Fashion Week, giovedì 25 settembre si è aperta alla grandissima, nel segno di Max Mara passando per la sfilata Emporio Armani (la prima senza re Giorgio) per concludersi con Roberto Cavalli, con la Maison che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2026 dinanzi a una platea piena di celebrities. Presenti anche le cantanti: bellissime e bravissime… Elodie, Annalisa e Clara, sedute in prima fila a godersi lo show. Ovviamente non è passata inosservata Chiara Ferragni,
tornata protagonista nella sua città di residenza.
Questi tra l’altro, per Annalisa sono giorni importanti che precedono l’uscita di “Ma io sono fuoco”, il suo nuovo attesissimo album. E “Piazza San Marco”, il duetto con Marco Mengoni, nel frattempo va sempre fortissimo.
Stefano Mauri