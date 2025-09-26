Emma Marrone, con Noemi, pazzesca a Napoli con “Sono solo parole”. E che bella “Quella che non sei” per il Liga

: ispirata, meravigliosa, unica… per Ligabue ha “prestato” la sua voce a “Quella che non sei”, cantata, interpretata a modo suo e presente nel nuovo album di Ligabue, “Buon Compleanno Elvis Covered”, lavoro discografico pazzesco, con artisti, amici di Ligabue, che reinterpretano appunto i brani dell’album originale del Liga.
E lo scorso giovedì, giovedì 25 settembre invece, Emma Marrone: pazzesca, con Noemi, a Napoli al concertone contro la violenza sulle donne “Una Nessuna e Centomila”, presentato da Fiorella Mannoia e Amadeus, beh con “Sono solo parole” ha acceso Napule, la città che lei ama.
Stefano Mauri
