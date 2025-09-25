Fedez sta preparando il suo nuovo album, a tutta musica e parole

Come riportato, nei giorni scorsi da Adnkronos, Fedez ha scelto il suo canale broadcast per lanciare il seguente messaggio importante, dopo il doppio live al Forum di Assago di Milano: “Sogno realizzato. Grazie per questi due giorni ho respirato un’atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni. Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo. Sto per tornare. Non manca tanto e non vedo l’ora di condividere con voi tutto questo.



Come vedere ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative. Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco a esprimermi meglio”. Intanto, la nuova stagione di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra, si è aperta con un ospite sopra le righe: Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta il quale si è espresso senza peli sulla lingua: “Quando ho collaborato l’ho fatto per convenienza, nel 1994, ho detto tutto quello che avevo fatto”. “Faccia d’Angelo”, si è presentato inizialmente con il volto celato per nascondere la sua identità attuale. Poi, ha deciso di svelarsi alle telecamere.

Stefano Mauri