Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week e in copertina in Turchia e Messico

Giorni di Milano Fashion Week e Chiara Ferragni si è fatta fotografare da Missoni con un bomber, minigonna e maxistivali di pelle un modello particolarmente bello, non formale.
L’imprenditrice cremonese è pure protagonista delle copertine, o cover story che dir si voglia, del mensile turco Bazar e di quello messicano Noir: numeri di ottobre.
Sono giorni intensi, questi, per Chiara Ferragni, alle prese pure col processo che la vede imputata per la vicenda nota come Pandoro Gate.
Stefano Mauri
