Sì, è Victoria De Angelis la vera Rockstar italiana! I Måneskin, riuniti, al Festival di Sanremo?

Eh già, i nude look di Victoria De Angelis difficilmente passano inosservati. I post su Instagram, mai banali, audaci, sexy e sognanti, beh risvegliato l’attenzione di tutti i suoi follower. Nei giorni scorsi, la bassista più bella del mondo e dei Måneskin, nonché brillante Dj, ecco ha partecipato alla sfilata che Dilara Findikoglu ha tenuto a Londra e ha pubblicato sui socialalcuni scatti, come sempre molto sensuali, sia della passerella sia direttamente dalla sua camera d’albergo.
Come sostiene, da sempre, Dagospia, sito internet molto informato sui fatti, la vera Rockstar della band italiana pronta a riunirsi, è la Vic. A proposito, all’Ariston, tra i cantanti in gara del Festival di Sanremo 2026 o come ospiti, i Måneskin non sfigurerebbero.
Stefano Mauri