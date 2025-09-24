Con Annalisa, nel dico “Ma io sono fuoco”, canterà pure Paolo Antonacci, in arte Paolo Santo

La tracklist del nuovo disco di Annalisa “Ma io sono fuoco”, in uscita il 10 ottobre. Sorprendente, con un bel duetto con Paolo Santo, per la cronaca, il secondo feat del progetto, dopo quello con Marco Mengoni in “Piazza San Marco”, singolo già pubblicato.

Ah … Paolo Santo, pseudonimo di Paolo Antonacci, figlio e nipote d’arte di due big del calibro di Biagio Antonacci e Gianni Morandi, autore straordinario, con numerosi riconoscimenti, tra cui oltre 60 dischi di Platino. Alcuni suoi testi più celebri ? “Sinceramente” e “Bellissima” proprio di Annalisa, “Apnea” di Emma, “La Dolce Vita” di Tananai con Fedez e Mara Sattei, e “I p’ me, tu p’ te“ di Geolier.

Per la cronaca, il suo primo singolo è stato “L’età d’oro” con una produzione curata da Davide Simonetta, Bdope e Placido. Oggi continua a lavorare sia come autore per altri artisti sia, evidentemente, come cantautore. La sua collaborazione con Annalisa nel nuovo album “Ma io sono fuoco” nel brano “Avvelenata” rappresenta un ponte tra il suo lavoro da autore di successi e quello di cantante. Pure Simonetta da Bagnolo Cremasco, compositore ispiratissimo, ovviamente, è presente, con la sua creatività illuminata, nell’ultimo, straordinario lavoro discografico di Annalisa in arrivo.

