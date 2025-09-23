Annalisa per festeggiare i suoi successi e “Piazza San Marco”, “presenta” il marito via social

Artista straordinaria, autentica pop star, Annalisa è una persona estremamente riservata e non ama parlare della propria vita privata; men che meno apprezza mostrarla sui social. E quando si tratta di suo marito Francesco Muglia, beh, diventa ancora più attenta alla sua privacy.
Grazie però a Piazza San Marco, l’ultimo singolo pubblicato da Annalisa, insieme a Marco Mengoni a inizio settembre, qualcosa si è mosso. Il singolo continua a essere nelle prime 10 posizioni della classifica della FIMI dei singoli più venduti.
E recentemente, lei ha pubblicato le foto di una bellissima cena insieme al marito per festeggiare i suoi successi: “E con questa sono 19, grazie a tutti davvero”, ha scritto la cantautrice, riferendosi alle settimane in classifica.
Stefano Mauri