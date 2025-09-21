La “Rivoluzione Romantica”, professionale, di Chiara Ferragni intriga assai

“Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”, ha scritto l’influencer su Instagram”
Quindi in chiave romagnola, col progetto partito da Riccione, Chiara Ferragni è ritornata, sul mercato della moda, con una nuova mission, in collaborazione con il brand ‘Rivoluzione romantica’. Il tema scelto? Quello dei cuori infranti, con una linea ad hoc dedicata a “illusi cronici, Collezionisti di drammi. Sottoni professionisti. Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo”, come ha scritto, l’imprenditrice cremonese sui social. E questa Chiara Ferragni, professionalmente in Rivoluzione Romantica, si’ piace un sacco.
Stefano Mauri