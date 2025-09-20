Fedez accende Milano con le sue canzoni. Le scuse a Sinner e la dedica all’ex moglie Chiara Ferragni e ai figli

Dal Forum di Assago, per la prima data dei suoi concerti milanesi, Fedez, dopo averlo chiamato, in una canzone, un “purosangue italiano con l’accento di Hitler”, al tennista Sinner ha chiesto scusa: “Un errore, me ne assumo la responsabilità. Volevo parlare di chi nasce qui ma non viene considerato italiano”. E non sono mancate altre sorprese, durante la seratona in musica …

Così, su “Prima di ogni cosa” e’ arrivata la dedica ai figli Leone e Vittoria che, aveva fatto intendere Federico Lucia bvia Instagram, mostrando i loro pass, erano presenti alla serata: “Leo, Iaia, questa è per voi”, li ha salutati. “Allucinazione collettiva” è andata invece, senza nominarla esplicitamente, alla ex moglie Chiara Ferragni: “I nostri racconti vanno avanti, ma la storia non si cancella, non rinnegherò mai una storia che ha dato vita ai nostri figli”, ha detto Fedez commuovendosi.

Stefano Mauri