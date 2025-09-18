Sarah Toscano prontissima con Met Gala, il suo album di debutto

Quindi, dopo aver infiammato l’estate con collaborazioni e singoli di successo, Sarah Toscano lancerà Met Gala, il suo album di debutto. Il lavoro discografico, pubblicato per Warner Music Italy, sarà disponibile in digitale e in formato fisico, incluso un CD autografato per il preorder. Quella di Sarah Toscano è stata un’estate magica e piena di musica, con le sue canzoni: Amarcord, Taki, Perfect (con Carl Brave), tra le più ascoltate, cantate, ballate e applaudite.

E … la tracklist del primo album rivela un approccio eclettico che spazia dalla ballad intimista al pop più radiofonico. La scelta del titolo “Met Gala” non è casuale: richiama immediatamente il glamour e l’esclusività dell’evento newyorchese, posizionando Sarah in una dimensione speciale, ispirata che dialoga con il suo pubblico giovane. Un’operazione di marketing intelligente che però dovrà essere supportata da contenuti all’altezza.

Stefano Mauri