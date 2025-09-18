Chiara Ferragni riparte da Riccione, con la linea “Club illusi per sempre”

Quindi Chiara Ferragni ha scelto Riccione e la Romagna per ripartire. L’imprenditrice cremonese, sulle rive dell’adriatico, nei giorni scorsi ha girato il video, uscito da poco, della nuova capsule collection realizzata con Rivoluzione Romantica, il duo creativo riccionese formato da Alberto Albani e Edoardo Bertuccioli.

Ricordate? La Ferragni aveva cancellato tutti i post del suo brand, cambiato logo e colori, scegliendo, come ripartenza, un’immagine più pulita e minimal. E così è nato il “Club illusi per sempre”: con felpe, magliette e accessori dedicati a chi in amore ha preso batoste, ma con ironia.

Stefano Mauri