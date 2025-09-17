Marco Mengoni a Carlo Conti che lo vorrebbe al Festival di Sanremo con Annalisa: “Mai dire mai”

Annalisa

e Marco Mengoni sono stati i protagonisti del Tim Music Awards, sabato 13 settembre 2025, quando in prima serata su Rai 1 hanno regalato la prima performance live del loro brano “Piazza San Marco”, ballata che è già una delle più ascoltate in radio e visto il successo, Carlo Conti ha chiesto ai due artisti: “Non per sapere i fatti vostri, ma non potevate presentarlo a Sanremo questo pezzo?”.

Annalisa ha risposto così: “Questo era il momento giusto, l’autunno che comincia….”. E Marco Mengoni ha aggiunto: “Magari ce ne saranno altre, mai dire mai nella vita”. “Questa è la risposta che volevo sentire”… la risposta di Conti.

Stefano Mauri