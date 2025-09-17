Fedez alla Zanzara, ospite di Giuseppe Cruciani che lancia il sussurro: “Chiara Ferragni è stata a Radio 24”

“C’è un giallo che dobbiamo risolvere…”.Fedez,
era ospite di Giuseppe Cruciani alla trasmissione radiofonica La Zanzara. E nella sede del Sole 24 ore, a quanto pare, nello stesso momento c’era pure Chiara Ferragni, la sua ex moglie. Come sottolineato, in trasmissione, da Cruciani: “Oggi è venuta qui la signora Ferragni, mi dicono che ora è salita all’ottavo piano dal direttore…”.
A questo punto è entrato in gioco David Parenzo, spalla di Cruciani: “Veramente? Interrompi tutto, vai su con una telecamera, porta su Fedez, vedi se riesci a rimetterli insieme tra le tante belle cose che fa. Nella vita uno non può pensare di rimettersi con l’ex moglie? “Ah, mai dire mai: a te è capitato?” “No…”, la risposta di Cruciani. Che ci faceva, Chiara Ferragni nel quartier generale del media economico italiano? Mah, probabilmente l’imprenditrice digitale era da quelle parti per lavoro.
Stefano Mauri