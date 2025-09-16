Fedez? Sa far parlare di sé: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Fedez attacca Jannik Sinner.? Risposta affermativa, ma a modo suo. Il rapper di Rozzano ha fatto un dissing contro l’ex numero uno nel ranking mondiale. Attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, il rapper ha pubblicato martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che prende nel mirino diversi personaggi noti, dal neo santo Carlo Acutis al campione altoatesino come riportato da Open.
“L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, recita la strofa incriminata. La frase, inevitabilmente ha suscitato diverse polemiche sui social. Del resto nell’arte di far parlare di sé, Fedez svetta.
Stefano Mauri
