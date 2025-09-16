Emma Marrone for Ligabue, con una cover delle sue, in “Buon compleanno Elvis Covered”

Come riportato sul sito internet di Radio Italia, venerdì 26 settembre non uscirà solo “Tutta vita (Sempre)” di Olly, ma anche “Buon compleanno Elvis Covered” di Ligabue.
E… con questo progetto, alcuni artisti italiani celebreranno i 30 anni di “Buon compleanno Elvis”, ricantandolo. I protagonisti di “Buon compleanno Elvis Covered” sono: Fast Animals and slow kids, Emma, Stefano Accorsi (che ha recitato in due dei tre film del cantante), Elisa, Gazzelle, Shablo con Mimi e Tormento, Venerus, Edoardo Bennato, Tananai, De Gregori, Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Fiorella Mannoia. Chapeau quindi a Emma Marrone, protagonista, a modo suo, di una versione, di una sua cover, dei brani, che fanno parte della tracklist di “Buon compleanno Elvis Covered”.
Stefano Mauri