Devastante, Dusan Vlahovic, salva una Juve più folle della pazza Inter dei tempi d’oro

Senza un centrocampo da top club e una difesa emozionante, beh la Juventus, più folle della pazza Inter, a Torino fa l’impresa contro il Borussia Dortmund, recupera 2 gol praticamente a partita quasi finita e, pareggia: 4 a 4 spettacolare, al suo debutto in Champions League.
Già, la Juve prende troppi gol, ma non muore mai. E dopo lo spettacolare Derby d’Italia vinto, lo Stadium è stato ancora una volta teatro di un’impresa. Ma la prestazione, contro i tedeschi non è stata impeccabile. Devastante la prestazione: gol (doppietta) e assist, del subentrato Duran Vlahovic, la punta che doveva partire, ma alla fine è restata. Per fortuna di mister Igor Tudor.
Stefano Mauri
