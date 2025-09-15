Fedez sta preparando il suo show pirotecnico per i concerti, milanesi, al Forum di Assago

Tornato alla grande alla sua musica, il rapper Fedez è stato tra i protagonisti dell’edizione 2025 dei “Tim Music Awards”. E … l’artista milanese (premiato per il suo pezzone sanremese “Battito”), sta “preparando uno spettacolo importante” in vista delle sue due date: 19 e 20 settembre, al Forum di Assago. Fedez ha passato l’estate in tour, con Clara per promuovere la loro canzone estiva “Scelte stupide” e ha ufficializzato la sua relazione con la stilista Giulia Honegger.
Nel luglio scorso inoltre, è tornato a far parlare della sua vita privata: dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni all’ultimo Sanremo, passando per la malattia e altri momenti molto delicati, spoilerando alcune pagine, del suo libro, autobiografico, in uscita prossimamente.
