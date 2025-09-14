Milan? Inter? Per il momento, l’emozione a San Siro è Achille Lauro in concerto a giugno

Achille Lauro, prima di incantare l’Arena di Verona con il suo brano ‘Incoscienti giovani‘, portato al Festival di Sanremo 2025, ha annunciato al suo pubblico la grande notizia. E poco dopo, accompagnato da una foto emblematica e’ arrivato pure il post su Instagram: “15 giugno 2026, il nostro primo San Siro insieme“, appunto a corredo di uno scatto in cui Achille Lauro è stato ritratto in Piazza Duomo.
Sul palco veronese del Tim Music Awards, Achille Lauro, cantando ‘Incoscienti Giovani’, scritto anche da Davide Simonetta, si’ ha incantato ed emozionato tutti. Ecco il giudizio, sulla sua esibizione sanremese, della redazione di Leggo: “Un po’ gentlemen un po’ ballerino di flamenco, Achille Lauro ha fatto strage di cuori con il suo look elegantissimo. Camicia bianca impeccabile, pantaloni a vita alta e fascia scura lucida in vita ed è stato subito show. Perfette le scarpe lucide a completare un outfit che unisce classicismo e passione iberica. Voto 8”.
Stefano Mauri