Chiara Ferragni torna nella sua Cremona in un sabato di settembre

Sabato un po’ diverso quello dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Già, prima si è concessa una gita in Emilia, poi, Chiara Ferragni si è recata nella zona della sua ex casa a Cremona dove ha incontrato Nuccia, che è stata la sua tata quando era una bambina.

E poi via social, anche insieme alla sorella Francesca, Chiara ha postato scorci del suo “tour” cremonese: la pasticceria Lanfranchi (esterno e interno), Ugo Grill (tramezzeria storica che Ferragni ha sempre amato) e l’edicola di piazza del Comune.



Ah … a distanza di anni Chiara Ferragni e’ tornata anche protagonista della cover story del magazine, edizione messicana, di ottobre Marie Claire. Dal punto di vista professionale, questo mese di settembre è molto importante per l’imprenditrice cremonese, desiderosa e smaniosa di ridisegnare, la sua carriera a sua nuova immagine e somiglianza. E come dimostra l’attenzione riservatale dalla rivista (moda e glamour) del Messico, la Ferragni ha la sesta marcia inserita.

Stefano Mauri