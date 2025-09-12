Sì Achille Lauro è un grande cantautore attualista. E c’è tanto Pasolini nei suoi testi

Giornalista e critico musicale, Andrea Silenzi del quotidiano la Repubblica, al contrario, tempo fa ha scritto: “Mentre in tanti continuavano a porsi il quesito supremo (artista vero o semplice bluff?), Achille Lauro ha trovato la chiave per sollevare la testa dalla palude di questi tempi un po’ anonimi. Comuni mortali è il disco di un cantautore contemporaneo, un po’ romantico e un po’ pasoliniano: uno che mette insieme i sapori del passato (c’è tanto Venditti in alcune sue canzoni) con una malinconia figlia dei tempi. La sua composta nostalgia è una grammatica diversa da quella in circolazione: è elegante, imperfetta, avvolgente come una pioggia sopra Villa Borghese, dove il tempo lo misura un orologio a acqua fermo da anni”.

E’ bravo davvero ed è un artista completo Achille Lauro , personaggio carismatico, giudice a X Factor, bravissimo, in questi anni a lavorare e migliorarsi. “Senza una stupida storia”, la sua ultima canzone, Lauro, via social l’ha descritta cosi: “Amo in particolare le strofe di questo brano perché raccontano la mia personale visione dell’amore. In passato sono stato anch’io male per amore, come tutti. A volte l’amore crea una dipendenza tale da sentirsi più nulla, quasi annientare se stessi, l’idea di sentirsi ‘completi’ solo attraverso l’altro, annullando il proprio io in nome di qualcosa che abbiamo solo idealizzato. Per me l’amore non è questo”. Ah… tra gli autori, produttori, arrangiatori e compositori che hanno collaborato, con Achille Lauro, in “Comuni mortali”, la mano di Davide Simonetta, “Artigiano della Musica Italia”, beh si sente e ha giovato.

Stefano Mauri