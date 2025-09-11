Semplicemente (con Mida) è la nuova canzone di Sarah Toscano, la voce nuova del pop

“Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)” è una ballad sognante e sincera, che racconta come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità. Il brano sarà la sigla di “RIV4LI”, la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani (DI4RI), presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix dal 1° ottobre 2025, con Samuele Carrino, Edoardo Miulli e Kartika Malavasi, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli”.

Questa, la sintesi della nuova canzone di Sarah Toscano, in collaborazione con Mida, in uscita il 12 settembre. Reduce da un’estate in tour, Sarah Toscano è la voce nuova della musica pop italiana e ha talento, stile, carattere e presenza da vendere.

Stefano Mauri