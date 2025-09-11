Igor Tudor: “La Juve è una parte di me. La sfida con l’Inter vale più di 3 punti”

“La Juve per me rappresenta veramente una parte della vita: mi ha costruito tanto come persona e anche come lavoro. Se posso dire, personalmente, la Juve è una parte di me”. Inizia così l’intervista che Ciro Ferrara ha realizzato su Dazn ad Igor Tudor. Quest’ultimo, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, è sì l’allenatore dei bianconero, ma è stato anche giocatore alla Juventus condividendo anni importanti proprio con Ferrara.



Una chiacchierata tra amici: gli anni passati insieme, gli aneddoti (con in aggiunta due video simpatici da altri due ex compagni come Montero e Iuliano). Ma anche il presente, l’imminente Derby d’Italia contro l’Inter e qualche curiosità su alcuni singoli come Vlahovic e Yildiz. Tudor come prova a trasmetterlo lo stile Juve al gruppo? Lo rivela lui stesso: “Abbiamo giovani, saggi, con la voglia di ascoltare. Nella vita coi miei figli e anche qua faccio lo stesso: si insegna con i fatti, con l’esempio, e con coerenza. Poche parole, coerenza nello stare là, senza girare la testa quando uno sbaglia. Bisogna stare sul pezzo tutti i giorni: l’allenamento è tutto, la partita è la cosa più facile. Devi essere sul pezzo, senza trascurare nulla: quello è l’insegnamento”. E sulla partita di sabato a Torino, Tudor ha le idee chiare: “Juve – Inter vale più di 3 punti”.

Stefano Mauri