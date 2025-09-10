Jamie Vardy, (il suo idolo è Del Piero), a Cremona anche per i consigli di Ezio Maresca, uno dei migliori tecnici italiani

A Cremona è stato presentato Jamie Vardy. L’attaccante inglese, clamoroso colpo di mercato finale della Cremonese, ha parlato a lungo, in conferenza stampa. Ecco qualche passaggio del suo intervento: “All’inizio quando si parlava di questa possibilità ho preso in considerazione tanti fattori. In primis ho pensato alla mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato: ho parlato con l’allenatore e mi ha trasmesso la sua passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno. Ho giocato per Maresca: ho parlato con lui tutta l’estate, ha speso parole bellissime per questa città e la società, da lì in avanti non ho più esitato. Non ho ancora avuto modo di parlare con mister Ranieri, ma lui ha sempre speso belle parole per me e non voglio deluderlo. Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre faticato e lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto. È un ottimo inizio, ma sappiamo che sarà lunga”.

Quindi, mister Enzo Maresca, il manager del Chelsea, per la cronaca trainer del Chelsea e uno dei migliori tecnici italiani conosce e stima la Cremonese, la sua proprietà e Cremona. Ah… sapete chi era l’idolo di Vardy? Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve.

Stefano Mauri