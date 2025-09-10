Elisabetta Canalis for Almè calcio? Il club bergamasco ha una testimonial d’eccezione

I media bergamaschi, compreso valbrembanaweb.com, sono in fermento e sussurrano: ma Elisabetta Canalis è testimonial del progetto di rilancio dell’Almè calcio? Risposta affermativa.
L’ex velina eshowgirl sarda, 46enne, abita da tempo in una villa a Los Angeles, in California.
A poca distanza dal pianista Davide Locatelli, pianista originario di Valbrembo,titolare di un’agenzia di comunicazione, e anch’egli da anni residente nella città americana. Ebbene, la gestione della prima squadra orobica, militante in Promozione e’ stata affidata alla Dave Locatelli Agency, l’agenzia di comunicazione di proprietà dell’artista.
E questa collaborazione sta dando i primi, importanti frutti: Elisabetta Canalis porta infatti luce e visibilità. E chissà, magari pri a o poi, la Eli si farà vedere ad Alme’ per fare il tifo dal vivo.
Stefano Mauri