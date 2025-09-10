Chiara Ferragni in copertina su Marie Claire Mexico. Incontro tra Giovanni Tronchetti Provera e Fedez

Chapeau a Chiara Ferragni, a distanza di anni, tornata protagonista della cover story del magazine, edizione messicana, di ottobre Marie Claire.



Dal punto di vista professionale, questo mese di settembre è molto importante per l’imprenditrice cremonese, desiderosa e smaniosa di ridisegnare, la sua carriera a sua nuova immagine e somiglianza. E come dimostra l’attenzione riservatale dalla rivista (moda e glamour) del Messico, Chiara Ferragni ha la sesta marcia inserita. Ah il settimanale Oggi ha fotografato l’incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera davanti alla scuola frequentata dai rispettivi figli. Come mostrano le immagini, i due si sono stretti la mano e si sono poi fermati a chiacchierare davanti agli occhi di Chiara Ferragni, poco distante. Ormai Chiara e Giovanni sono una coppia felice e ufficiale.

Stefano Mauri