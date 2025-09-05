Sarah Toscano più forte di tutto e tutti: “Bisogna superare i commenti negativi dei social. La gente parlerà sempre”

“Quello che sto portando in giro per l’Italia: tanta musica e i ballerini, che sono la novità di quest’anno e credo diano tantissima energia sia al pubblico che a me. Il mio obiettivo è sempre quello di donare spensieratezza e divertimento. Sto vivendo un periodo pienissimo, sono molto felice. Taki per me è ’una vibe’, una canzone da vivere e che senti dentro. Sono contenta di aver fatto uscire questo pezzo in questo momento, perché mi rappresenta a pieno anche dal punto di vista musicale: sto cercando di seguire una mia linea. Questo lavoro ha aspetti positivi e negativi. Purtroppo oggi è normale ricevere commenti negativi sui social, ma bisogna superarli e andare avanti: la gente parlerà sempre di tante cose”.

Questo è un estratto dell’intervista, rilasciata dalla cantautrice Sarah Toscano, al Resto del Carlino. Giovane, ma consapevole, bravissima, talento da vendere, spensierata, forte, bella che balla da sola e … spigliata, sì… Sarah Toscano al Festival di Sanremo con “Amarcord” si è presentata al grande pubblico nazionalpopolare. E da allora non si è più fermata.

Stefano Mauri