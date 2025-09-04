Emma Marrone ricorda l’amatissimo babbo Rosario a tre anni dalla sua morte

Tre anni fa, Emma Marrone, diceva addio all’amatissimo papà Rosario. Una perdita pesantissima per la cantante. E nel giorno del triste anniversario, l’artista ha ricordato il babbo con una storia Instagram.
Si vede la foto di un disegno incorniciato che riporta la scritta ‘Rosario!!”, accompagnato dal seguente messaggio: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros”. E l’ultima frase è quella contenuta nel testo di “Lacrime”, la canzone di Emma Marrone, scelta per questa storia social.
Stefano Mauri
