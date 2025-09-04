Chiara Ferragni, da Riccione, lancia la sua nuova svolta imprenditoriale.

Settembre è tempo di ripartenze, una sorta di primo gennaio da dove, alla grandissima ripartire. E Chiara Ferragni lo sa bene, così, dopo un’estate trascorsa tra Grecia, Ibiza e Turchia, con Giovanni Tronchetti Provera al suo fianco, tornata a Milano, prima di una breve trasferta in Romagna, precisamente a Riccione, Chiara da Cremona è pronta, prontissima a ricominciare.
E col semplice, seguente gesto: cancellando tutti i contenuti dal profilo Instagram del brand, lasciando milioni di follower davanti a un profilo completamente vuoto.
Ebbene, cosa bolle nella creativa, frizzante, esuberante pentola professionale di Chiara Ferragni? Lo scopriremo, vivendo, a breve.
Stefano Mauri
