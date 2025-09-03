“Semplicemente”, la nuova canzone di Sarah Toscano, con Mida, beh è una ballata meravigliosa e malinconica

E’ decisamente tempo di nuova musica per Sarah Toscano e Mida, protagonisti del singolo “Semplicemente”. Sarah, reduce dalla fortunata collaborazione estiva con Carl Brave e la loro “Perfect”, Mida protagonista con Michele Bravi in “Popolare”, con la loro “Semplicemente” si candidano a caratterizzare l’autunno in arrivo.
A proposito: l’interprete di “Amarcord”, brano rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, sui suoi canali social ha pubblicato un altro spoiler legato ai suoi prossimi progetti in cantiere, commentando il post con queste parole: “Brillerò come al MET GALA“. Ebbene, e se queta frase contenesse il titolo del suo album?
Stefano Mauri
