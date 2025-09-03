Emma Marrone, sul palco con Olly al concerto, dell’artista ligure a Milano

Quindi Federico Olivieri, in arte Olly, è tornato con nuova musica e con due concerti a Milano, all’Ippodromo Snai. E alla prima data, quella di martedì 2 settembre, special guest c’era pure, in gran forma, Emma Marrone. Ah… Olly ha pubblicato, a sorpresa, due nuovi canzoni: Depresso fortunato lo scorso 23 maggio e, il 29 agosto, “Questa domenica”, il suo nuovo singolo, scritto con Pierfrancesco Pasini e Juli, prodotta da quest’ultimo.

E la canzone, una ballad malinconica e romantica, con atmosfere che richiamano gli anni ’80 reinterpretate in chiave moderna grazie alla produzione di Juli, con cui Olly lavora da tempo, racconta un amore inaspettato, capace di sbocciare persino in mezzo al caos. E ci farà compagnia a lungo. Scommettiamo?

Stefano Mauri